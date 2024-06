Ukraine : Zelensky dit préparer un plan pour une « paix juste »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit travailler à un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en continuant de se renforcer sur le plan militaire pour pouvoir forcer la Russie à accepter une « paix juste ». »Il est très important pour nous de montrer un plan pour mettre fin à la guerre qui soit soutenu par la majorité (des pays) du monde, ça c’est ce qu’on fait sur le plan diplomatique », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Kiev, au côté de son homologue slovène Natasha Pirc Musar. »Nous ne voulons pas prolonger cette guerre et nous devons arriver à une paix juste le plus vite possible », a-t-il ajouté.Mais Volodymyr Zelensky a également insisté sur le fait que son pays devait en parallèle muscler son industrie militaire, car « la Russie ne comprend que la force, et ne respecte que les forts ».

