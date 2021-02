Un ancien Gouverneur parle du vaccin, alors que Ramadan approche

Alors que le gouvernement tunisien et même les trois présidences se font des guerres en dehors du temps, pris dans les inextricables nasses de la crise constitutionnelles et se morfond dans le « Vox clamens in deserto » de Habib Karaouli sur la question du vaccin

- Publicité-

Dans le monde, la vaccination semble l’emporter sur la propagation du virus, au moins dans l’esprit des investisseurs. Certains indices boursiers se sont envolés sur la levée progressive du confinement. Les taux à long terme américains remontent, alimentés par une hausse du prix de pétrole qui a dépassé son niveau d’avant confinement et d’autres matières premières et par les perspectives de reprise (prévision du plein emploi aux États Unis en 2022).

En Tunisie, faute d’information officielle crédible concernant l’arrivée de ce vaccin tant attendu, nous ferons, au mois d’avril, d’une pierre deux coups, l’observation du croissant lunaire pour le début du mois de ramadan et celle du vaccin dans les horizons.