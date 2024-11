Un budget de l’ordre de 7435 millions de dinars Tunisien (MDT) sera alloué à la mission du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, durant l’exercice 2025, dont 7300 MDT serviront pour financer les interventions, 39 MDT pour les charges salariale et 5,6 MDT, pour l’investissement, a indiqué la ministre de l’Industrie de l’Énergie et des Mines , Fatma Thabet, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo. Thabet a ajouté que le programme de l’énergie accaparera 7200 MDT, dont une enveloppe de 7112 MDT sera réservée pour financer la subvention des hydrocarbures. Pour ce qui est des deux programmes de l’industrie et de mines, ils bénéficieront respectivement d’un budget de 184 MDT et 8,2 MDT. La ministre a fait savoir que son département œuvrera, au cours de l’année prochaine, à poursuivre les efforts visant à améliorer le rendement des différents secteurs industriels, notamment le secteur de textile, à assurer un climat d’affaires favorable, à l’investissements et à appuyer la compétitivité des entreprises tunisiennes. A cet égard, à la date du 13 novembre 2024, le ministère a approuvé l’octroi des avantages financiers au profit de 142 sociétés, employant plus de 7500 personnes.« Il a également alloué 105 MDT à la mise en place d’une ligne de crédit pour la restructuration financière des PME », a-t-elle ajouté. Et de souligner que le programme de mise à niveau industriel a enregistré, durant le premier semestre 2024, l’adhésion de 154 nouvelles entreprises, portant le nombre total des sociétés bénéficiant de ce programme à 7564.

Par ailleurs, le département de l’Industrie projette de continuer à appuyer l’innovation au sein de l’entreprise, durant l’année 2025 et propose dans ce cadre de mobiliser une enveloppe de 72 MDT pour l’aménagement des zones industrielles.

L’année 2025 sera également, marquée par la préparation du Code des énergies renouvelables, la mise en place de l’Instance de régulation du secteur de l’électricité, et l’amélioration du rendement de l’activité d’extraction de phosphates.