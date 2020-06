Un budget d’environ 3 millions de dinars pour assurer la sécurité sanitaire lors de la rentrée universitaire exceptionnelle prévue pour le 8 juin 2020

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’allouer un budget d’environ 3 millions de dinars, pour assurer les conditions de santé et la prévention contre le Coronavirus lors du de la rentrée universitaire exceptionnelle prévue à la date du 8 juin courant, a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Choura, lors d’un entretien avec la TAP.

Ce budget exceptionnel a été consacré à fournir des thermomètres, des liquides de stérilisation ainsi que des masques sanitaires qui seront distribués dans les universités selon le nombre des étudiants, des enseignants et des agents administratifs concernés par la reprise, a indiqué Choura.

Le rôle du ministère, ajoute Choura, est de faciliter la fourniture des conditions d’hygiène, l’opération de stérilisation et la coordination avec le ministère de la Santé pour l’application du protocole sanitaire destiné aux universités, élaboré entre les deux départements ministériels.

Ce protocole stipule l’impératif de respecter la distanciation physique, la bonne gestion de la rentrée universitaire exceptionnelle ainsi que l’usage du matériel de nettoyage et de stérilisation.

La période de la rentrée sur une base progressive sera essentiellement consacrée au parachèvement des travaux pratiques requis dans certaines spécialités, à la révision des cours ainsi qu’au déroulement des examens des deux sessions, principale et de contrôle, dont la présence physique sera obligatoire, explique Choura.

Il a précisé qu’en revanche, la décision de la rentrée universitaire exceptionnelle prévue pour le 8 juin courant, ne s’applique pas aux spécialités médicales, dans la mesure où les étudiants de la cinquième année médecine ont repris les cours le 11 mai dernier, pour laisser le champ libre à la rentrée des autres niveaux, depuis le 1 juin courant dans les quatre facultés de médecine, la faculté de Pharmacie et la faculté de Médecine dentaire.

Par ailleurs, Choura a indiqué que l’augmentation des frais de location pendant la période estivale pour les étudiants poursuivant leurs études dans les zones côtières, a été prise en compte. Il a expliqué que les étudiants dans ces zones, qu’ils soient éligibles ou pas à un logement universitaire, bénéficieront exceptionnellement de cet avantage, soulignant qu’une plateforme numérique a été mise en place à cet effet pour les étudiants souhaitant bénéficier de l’hébergement dans un foyer universitaire durant cette période.