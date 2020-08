Un CM pour l’adoption, d’un décret relatif au transport des ouvrières du secteur agricole

Un conseil ministériel se tiendra, demain mercredi, pour adopter un décret gouvernemental, relatif à l’organisation du transport des femmes qui travaillent dans le domaine agricole, a annoncé le ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussema Kheriji.

Intervenant au cours d’un séminaire sur la femme agricultrice tenu, mardi, il a fait savoir que ce décret concerne la loi n° 51 de 2019 portant création d’une catégorie de « transport de travailleurs agricoles ».

Cette loi stipule que le transport de travailleurs agricoles est un service de transport public non régulier de personnes réservé aux travailleurs agricoles titulaires, saisonniers ou provisoires.

Le tarif de ce service est fixé à la place et calculé en fonction de la distance parcourue, selon les dispositions de ladite loi.

Dans ce contexte, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a recensé au cours des cinq dernières années 40 décès et 530 femmes blessées.

Des associations et organisations de la société civile ont appelé, le 11 juin 2020, à l’application de la loi n° 51 de 2019, et ce, un an après son entrée en vigueur.

La loi N°51 de 2019 a été élaborée suite à un tragique accident de la circulation survenu dans la délégation de Sebala à Sidi Bouzid ayant fait 13 morts et 20 blessées, toutes des ouvrières dans le secteur agricole.