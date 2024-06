Un diplomate de haut rang du Département d’Etat démissionne  en lien avec Gaza

Un haut fonctionnaire du département d’État, sceptique quant à l’approche « bear hug » (étreinte d’ours) de l’administration Biden à l’égard du gouvernement israélien, a démissionné cette semaine, ce qui constitue un revers pour les diplomates américains qui prônent une rupture plus nette avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et sa coalition d’extrême droite, ont déclaré trois personnes au fait de la situation, citées par le Washington Post.

Andrew Miller, secrétaire adjoint aux affaires israélo-palestiniennes, a annoncé vendredi à ses collègues qu’il avait décidé de quitter son poste. Il a cité sa famille, expliquant qu’il ne la voyait que rarement, car la guerre de Gaza, qui dure depuis huit mois, est devenue dévorante. Miller a déclaré à ses collègues que, sans ces responsabilités, il aurait préféré rester à son poste et se battre pour ses convictions, y compris dans les domaines où il n’était pas d’accord avec la politique de l’administration.

La démission de Miller, qui n’a pas été rapportée précédemment, intervient dans un contexte de frustration croissante, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, face au nombre élevé de victimes civiles de la guerre et aux inquiétudes de certains qui estiment que l’influence sur les questions politiques a été dominée par une étroite coterie de conseillers les plus proches du président Biden. Miller est le plus haut fonctionnaire américain à avoir démissionné à ce jour et dont le portefeuille est axé sur les questions israélo-palestiniennes.

« Son départ sera une perte pour l’administration en général et pour le département d’État en particulier », a déclaré Suzanne Maloney, vice-présidente et directrice de la politique étrangère à la Brookings Institution. « C’est un indicateur révélateur de l’impact général du conflit sur ceux qui ont travaillé à gérer ses implications en matière de sécurité pour les États-Unis et leurs alliés.

Les personnes qui connaissent Miller le décrivent comme un partisan de principe des droits des Palestiniens et de la création d’un État palestinien, et comme un penseur nuancé des affaires du Moyen-Orient. Avant de se consacrer aux questions israélo-palestiniennes, il était conseiller politique principal auprès de l’ambassadeur des États-Unis aux Nations unies et, sous l’administration Obama, il a été directeur pour les questions militaires concernant l’Égypte et Israël au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Les personnes au fait de la décision de Miller se sont exprimées sous le couvert de l’anonymat afin d’éviter toute ambiguïté sur une question de personnel.

« Andrew apportait chaque jour une expérience approfondie et un point de vue pertinent », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. « Tout le monde ici est désolé de le voir partir, mais nous lui souhaitons bonne chance dans ses prochains projets.

