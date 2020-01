Un hébergeur Internet tunisien s’installe en Côte d’Ivoire

L’entreprise tunisienne Oxahost, spécialisée dans l’hébergement web, va s’installer en Côte d’Ivoire et compte y ouvrir une filiale. L’information est rapportée par le site africain RTI, qui un communiqué de l’entreprise tunisienne reçu copie mardi 28 janvier 2020. La même source indique que pour «faciliter l’accès à ses services, l’hébergeur tunisien a prévu également un support local et va mettre à disposition de ses clients ivoiriens des méthodes de paiement locaux dont paiement mobile et les virements bancaires».