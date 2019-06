Un nouveau dispositif pour financer 120 PME

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé mardi 18 juin 2019 à Tunis le lancement du programme “Investia PME”, visant à renforcer l’accès de 120 PME au financement direct à travers le marché financier tunisien.

Intervenant à la clôture de la célébration du 50ème anniversaire de la Bourse de Tunis, Chahed a insisté sur la nécessité de faciliter l’obtention du financement à travers le marché financier, en révisant le cadre juridique de l’émission des emprunts obligataires, en vue d’en faciliter davantage les procédures.

Il a fait savoir que des mesures vont être prises en vue d’impulser l’épargne et notamment l’épargne via le marché financier, à travers le développement des mécanismes et la mise en place des incitations nécessaires.

L’exécutif s’attache à “renforcer la base des sociétés cotées en bourse, à travers l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques ou à travers le financement de leurs besoins, en recourant directement au marché financier, par le biais de l’émission d’emprunts obligataires. L’Etat et les collectivités locales, pourraient aussi, avoir la possibilité d’exploiter les mécanismes qu’offre le marché financier, pour financer leurs projets de développement”, a précisé le chef du gouvernement.

Il a considéré qu’en dépit des réformes engagées dans le marché financier tunisien, les résultats n’ont pas atteint le niveau requis, ce qui nécessite un effort supplémentaire pour adapter le marché financier aux évolutions récentes.

Le chef du gouvernement a relevé la modestie de la contribution de la Bourse de Tunis au financement de l’investissement privé, malgré les évolutions qu’a connues le marché financier tunisien dans les domaines législatif, organisationnel et technique.