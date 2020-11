Un nouveau prêt de 1 Milliard DT, qui étonne certes mais qui s’expliquerait

Demain 12 novembre 2020, la direction générale de la gestion de la dette lancera une nouvelle adjudication de BTA (Bons de trésor assimilables). D’un montant d’un Milliard DT (1.000 MDT), elle concernera le marché bancaire domestique et portera jouissance dès le 18 novembre, étant noté que la dette ne sera remboursée que dans 10 ans.

- Publicité-

Ce n’est pas la 1ère fois que le trésor fait de telles adjudications. Rien que pour l’année 2020, il en avait lancé une première de 800 MDT, et une seconde de 600 MDT. Les deux opérations ont été faites sans que presque personne ne s’en aperçoive. Et ce n’est pas le montant de la dernière (Un Milliard DT), qui expliquerait le tintamarre médiatique fait par cette nouvelle et énième sortie sur le marché domestique.

Une sortie domestique, qui n’a pas besoin d’autorisation, puisque pour la LF initiale de 2020

L’explication réside dans la conjoncture, un peu spéciale, de cette demande de crédit d’un Milliard DT. Une conjoncture marquée par la polémique qui agite toute la place financière tunisienne sur le financement des budgets de l’Etat, complémentaire 2020 et le budget 2021. Et l’annonce de l’adjudication d’un Milliard DT auprès des banques tunisiennes avait été comprise comme un geste, anticipé et sans autorisation de la part de l’ARP, du côté du ministère des Finances.

Or, nos sources au ministère des Finances nous indiquent que la toute dernière adjudication n’a pas besoin d’autorisation, puisque faite sur l’autorisation déjà accordée pour la loi de finance de 2020 déjà en vigueur. L’autorisation avait alors été accordée sous une forme globale et sans distinction entre le domestique et l’étranger pour le gouvernement qui serait le seul arbitre en la matière, pour la mobilisation de 11,248 Milliards DT en besoin total de ressources pour le budget de 2020. Jusqu’à octobre dernier, l’Etat a pu en mobiliser 10,080 Milliards DT.

L’adjudication des 1.000 MDT entre donc dans ce cadre, et non dans celui de la LF complémentaire, et n’a pas dépassé l’enveloppe autorisée par l’ARP, comme nous l’a précisé notre source. Elle n’est pas, de plus, la 1ère du genre. De pareilles adjudications ont été faites, en mars dernier pour 600 MDT, en juin pour 800 MDT, et en septembre dernier pour 1.000 MDT.

Les 10,080 Milliards ont été mobilisés à l’extérieur et à l’intérieur. Pour l’extérieur, ils comprennent les 745 MUS (2,044.652 Milliards DT) du FMI en support au budget pour faire face au Covid. En domestique, le Trésor de l’Etat a déjà pu mobiliser 5,5 Milliards DT, dont déjà 2,6 Milliards DT en prêts syndiqués (en janvier et en mai 2020) en devise sur le marché domestique en substitution au prêt du FMI qui avait alors pris du retard.

LFC 2020 rectifiée, et techniquement elle sera bouclée !

Pour la LF complémentaire de 2020, retirée et déjà corrigée dans le sens d’une révision vers la baisse du déficit budgétaire qui induira une baisse des besoins de financement et donnera une bouffée d’oxygène à la tension sur les liquidités, notre source affirme à Africanmanager que « ce qui est sûr, c’est que nous aurons un financement extérieur qui arrivera avant la fin de l’année ». Et de nous rappeler qu’il y a deux semaines déjà, l’ARP avait adopté deux accords de prêts, dont un de la BAD de 180 millions d’Euros, et l’autre de la Banque Mondiale d’un montant de 160 millions d’Euros. 300 autres millions d’Euros en assistance micro-financière de la part de l’Union Européenne ont déjà fait l’objet d’un accord qui passera très prochainement devant l’ARP. 75 autres millions d’Euros viendront du côté de la banque allemande FFW, et enfin 100 millions d’euros (en 1ère tranche d’un accord de prêt de 150 millions d’Euros) du côté de l’AFD (Agence Française de Développement).

« Au total, nous aurons 2,8 Milliards DT, en financements extérieurs, qui seront décaissés, c’est sûr, avant la fin de l’année. Il restera le recours au marché domestique pour 2 Milliards DT en revolving (Ndlr : Echange d’anciens BTA par de nouveaux auprès des banques locales). Pour le reste, dans les limites de 3,5 Milliards DT, on est en discussion avec la BCT, pour qu’elle intervienne, dans le cadre de sa politique monétaire, par le biais de l’Open Market pour racheter les bons de trésor que nous aurons émis auprès des banques domestiques. Tout cela devrait compléter, techniquement, la couverture des besoins additionnels de 2020 », assure notre source. Cette dernière nous explique que l’argent à mobiliser auprès de la BCT via l’Open Market, servira, entre autres, à rembourser la dette de l’Office des céréales auprès de la BNA, ce qui permettrait à cette banque de prendre des BTA.

Et pour tous ceux qui se soucient de l’incidence de la dette domestique de 2020 sur la liquidité bancaire pour faire face à la demande en 2021 du secteur privé, notre source semble être certaine que « en 2020, on aura remboursé une assez grande partie de la dette intérieure des banques, et je peux vous dire que, peut-être les tirages nets de 2021 seront négatifs en faveur des banques, les retraits étant inférieurs aux remboursements, et disposeront donc des liquidités nécessaires ». Espérons-le !

2021 sera l’année de sortie sur le marché international

Pour la LF 2021, notre source précise que le budget a été « très prudent en matière de recours au marché, conscient que ce sera une année de relance économique, et que l’appétit du secteur privé pour les crédits ira croissant. Et il nous fallait donc éviter l’effet d’éviction ». De ce fait, le montant à mobiliser en domestique ne dépasserait pas les 3 Milliards DT selon ce qui aurait été présenté à l’ARP. 2021 sera donc une année caractérisée par la sortie sur le marché extérieur. En attendant, le gouvernement compterait, pour ce faire, faire le ménage dans le déficit budgétaire qu’il voudrait diviser par deux. Cette sortie attendue sur le marché extérieur, rattraperait le ratage de la sortie de 2020, et redonnerait les moyens de rembourser, entre juillet et août prochains, les deux émissions faites plutôt avec la garantie américaine.