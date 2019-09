Un rendez-vous clé pour la recherche et l’innovation

Les 9 et 10 septembre prochains, se tiendront à la Cité des Sciences les Journées Tuniso-européennes de la Science et de l’Innovation [TESI] en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le Pr. Slim Khalbous, de la Directrice Générale-Adjointe de la Recherche et Innovation de la Commission européenne Mme Signe Ratso, et de SE l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Patrice Bergamini.

Cet événement est organisé conjointement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique [MESRS], la Direction Générale Recherche et Innovation de la Commission européenne [DG RTD] et la Délégation de l’Union européenne [DUE] en Tunisie afin d’effectuer un bilan de la coopération tuniso-européenne en matière de recherche et d’innovation et d’en explorer les développements futurs.

Cette coopération date de 2003 et de la conclusion de l’Accord scientifique et technologique qui lie depuis lors les deux partenaires. Ce partenariat s’est considérablement renforcé depuis 2016 avec l’association de la Tunisie au programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 2020. L’objectif affiché des deux parties est de faire de la recherche et de l’innovation les moteurs de la transformation économique et scientifique de la Tunisie.

Cette adhésion de la Tunisie au programme Horizon 2020 a permis à l’écosystème scientifique tunisien d’accéder à des programmes phares comme PRIMA et BLUE MED pour le financement de la recherche et de la valorisation. Parallèlement, ERASMUS+ et MOBIDOC ouvrent d’importantes perspectives de mobilité pour les étudiants, chercheurs et enseignants. Une cérémonie de signature d’un accord-cadre de coopération entre les technopôles, l’UGP H2020 et l’ANPR aura lieu à l’occasion de TESI.

Afin de faire le bilan de cette coopération et d’en explorer les développements futurs, TESI réunira une grande diversité d’acteurs du système national de recherche et d’innovation : chercheurs, petites et moyennes entreprises, start-ups, clubs de jeunes, associations scientifiques, organisations et partenaires institutionnels et missions diplomatiques, ainsi que des responsables au plus haut niveau de la R&I de l’Union européenne et de la Tunisie.

L’événement sera structuré en sessions couvrant tous les aspects de cette coopération, de la conception des politiques de promotion de la science et de la recherche, aux projets et actions de terrain, en passant par la stratégie et la programmation des activités. Tout au long de cet événement, des pavillons présentant les projets en cours des différentes parties prenantes seront accessibles à tous les participants.

Pour plus d’informations sur TESI, veuillez consulter la note conceptuelle et l’agenda.