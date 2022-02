Un réseau de 26 points de recharge pour les voitures électriques, et la SNDP à la traîne

TotalEnergies aurait développé le premier réseau de recharge électrique qui couvrirait le territoire tunisien en mettant à la disposition de ses clients des bornes de recharge tous les 200km. Avec 26 points de charges servis par 19 bornes électriques sur 17 stations-service, ce réseau serait développé dans le cadre d’une démarche de collaboration le Groupe Ennakl, MG Motors et Hyundai.

Le pétrolier français n’est cependant pas le seul. La SNDP tunisienne dispose aussi d’un réseau, certes moins étendu, mais qui existe. Dès décembre 2020, et avec la Steg, le distributeur pétrolier national préparait 10 points de recharge, dont on voit une dans une de ses stations à la sortie Sud de Tunis. Quatre autres devaient démarré plus tard.

Pour l’un comme l’autre, la question du coût financier de la recharge n’a jamais été abordée dans les communiqués de presse commerciaux, et encore moins communiquée aux consommateurs, notamment du pétrolier français qui dit avoir un si large réseaux, et encore moins la durée de la charge.