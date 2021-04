Un résultat en croissance et des perspectives prometteuses, chez ATL Leasing

« Malgré la conjoncture difficile de l’année écoulée et avec une approche prudente, notre société a réussi à améliorer sa solidité et à consolider ses fondamentaux avec une augmentation du résultat net de 228% (5,466MD en 2020 contre 1,666MD en 2019) », a assuré le Directeur général d’ATL Leasing, Zouhaier Tamboura, dans une communication financière tenue aujourd’hui au siège de la Bourse de Tunis.

L’augmentation du résultat net est d’autant plus significative qu’elle est intervenue dans un contexte d’effort additionnel de provisionnement de l’ordre 11,6 MD assurant un taux de couverture de 2% des engagements courant par la provision collective.

L’année 2020 a également été marquée par la signature de plusieurs emprunts extérieurs destinés à financer l’activité de 2021 avec PROPARCO (15 millions d’euros), SANAD (10 millions d’euros), GGF (5 millions d’euros), la BERD (5 millions d’euros) et KFW (12 millions d’euros).

Outre la constitution, en 27 ans, d’un réseau de 11 agences dans les principales villes du pays et une politique de proximité avec les clients. En interne, 2020 a été marquée par le changement du management et la réorganisation du business autour de deux pôles : Métier et Support.

Les équipes comptent en effet actuellement une centaine de personnes avec une moyenne d’âge de 39 ans particulièrement motivées.

Une progression de 60% en 2021

Pour l’année 2021, ATL Leasing prévoit, toutes choses étant égales par ailleurs, des résultats en progression de 60% par rapport à 2020.

Les réalisations au 31 mars sont en ligne par rapport à ces objectifs puisque les réalisations à ce jour représentent le quart de la production annuelle prévisionnelle.

Le résultat net envisagé pour la prochaine période devrait être de 8 MD en 2021 pour passer ensuite à 9.5 MD en 2022 puis 10.9 MD en 2023 et 12 MD en 2024.

L’entreprise a développé par ailleurs une nouvelle activité, en l’occurrence la location longue durée (à travers une filiale spécialisée) qui devrait prendre son envol effectif au cours de l’année.

La communication financière de l’ATL Leasing a laissé entrevoir une entreprise solide qui maintient ses fondamentaux, un niveau de risque maîtrisé grâce à une approche prudente et un business plan ambitieux pour la prochaine période.

Autant d’atouts qui font que le titre de l’ATL Leasing demeure attrayant sur la place boursière, voire même qu’il devrait attirer les investisseurs grâce à son fort potentiel confirmé par les réalisations et les perspectives affichées, conclut sa communication financière.