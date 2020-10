Un Tunisien, éventuel candidat au Prix Nobel 2020 de la Chimie

Mongi Bawendi, chimiste tuniso-américain, est un éventuel candidat au Prix Nobel de Chimie 2020 aux côtés des professeurs Taeghwan Hyeon, de l’Université nationale de Séoul et Christopher Murray, de l’Université de Pennsylvanie, a indiqué le journal » The National « . www.thenational.ae.

Il est le fils du mathématicien Mohamed Salah Bawendi. Né, le 15 mars 1961 à Paris, ce chimiste tuniso-américain et professeur au Massachusetts Institute ofTechnology, est l’un des pionniers de la recherche sur les points quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde.

Il est membre de l’Académie américaine des sciences et aussi l’Académie américaine des arts et des sciences. En 2006, il a reçu le prix Ernest-Orlando-Lawrence pour ses contributions exceptionnelles aux domaines couverts par les missions du département de l’Energie.

Il a immigré, des son enfance aux Etats-Unis, après avoir passé ses premières années en France puis en Tunisie.