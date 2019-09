Zbidi ruine le “fonds de commerce” de tous les candidats !

En visite à Béja dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 15 septembre 2019, le candidat indépendant Abdelkrim Zbidi a promis de ne pas faire des promesses impossibles à tenir.

Lors de son déplacement aux marchés de la ville, Zbidi a exprimé son engagement à instaurer une économie sociale solide, à préserver la sécurité nationale et à promouvoir la diplomatie économique.

Dans le cadre de sa campagne électorale lancée depuis la région du nord-ouest, Zbidi a parcouru, accompagné de ses partisans, l’avenue Habib Bourguiba et la place du 14 janvier et s’est rendu au marché Kheireddine Pacha.