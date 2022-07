Un Tunisien parmi les 6 startups lauréates de sa 3ème édition d’EMERGING Mediterranean

EMERGING Mediterranean – qui pour sa troisième édition est soutenu par l’Agence Française du Développement ainsi que par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – est heureux d’annoncer les six startups lauréates de sa 3ème édition, à l’issue de son Digital Talk organisé ce mercredi 13 juillet après-midi.

Retour sur le succès et la montée en puissance d’EMERGING Mediterranean

Lancée le 11 avril 2022, cette 3ème édition d’EMERGING Mediterranean a dépassé les attentes en termes de participation avec plus de 526 candidatures de haut niveau, dont 42% portées par des femmes, reçues – soit une progression totale de +72 % de candidatures reçues et +132% de candidatures féminines, depuis sa création en 2020.

Parmi toutes ces candidatures, les 30 startups les plus prometteuses avaient été sélectionnées pour intégrer, du 24 au 26 juin dernier à Tunis, le Bootcamp des 2 Rives. Au terme de trois jours intensifs de mentorat, de coachings et de keynotes inspirantes ayant pour objectif de leur transmettre les clés et outils nécessaires à la structuration de leur business et à leur passage à l’échelle, les startups participantes ont été invitées à pitcher devant un Jury spécial. Les 12 d’entre elles les plus prometteuses ont ainsi été retenues pour devenir finalistes de l’une des cinq catégories suivantes : « Maroc », « Algérie », « Tunisie », « Libye », « Mauritanie » ou « Entrepreneuriat féminin », catégorie créée cette année.

Ces 12 startups encore en lice ont, depuis, suivi différents coachings personnalisés en vue de tenir leur pitch final, lors du Digital Talk EMERGING Mediterranean, devant un Jury d’exception composé de : Rabii BERADY, Regional Development Enabler / Innovation and Entrepreneurship Specialist P Curiosity-Lab – UM6P; Rym JAROU, Advisor for ICT Start-ups and Innovation Ecosystems Development – Smart Africa, Souheil GUESSOUM, Vice-président de la capc et président du syndicat national du patronat citoyen du numérique – CAPC, Teslem ZEIN, Consultante et coordinatrice des activités du I-Lab – JCCM et Clara GUILHEM, cheffe de projet Innovi – Expertise France.

Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean déclare : « Face aux urgences que nos sociétés doivent relever aussi bien d’un point de vue géopolitique, que climatique ou social, les startups à impact n’ont jamais autant été aussi pertinentes. L’énergie, la mobilité, l’éducation, la santé, l’agriculture, le respect de la biodiversité, l’économie sociale et solidaire ou encore l’entrepreneuriat féminin sont des thématiques cruciales qui vont être au cœur de ces challenges. Cela est d’autant plus vrai pour la région Méditerranée qui peut être le berceau de co-innovations multiples et duplicables mondialement grâce à ses coopérations entre la Rive Nord et la Rive Sud. Nous sommes fiers de contribuer à l’essor de ces nouvelles économies grâce à EMERGING Mediterranean. L’intérêt croissant des communautés de la Méditerranée pour notre programme nous conforte dans la nécessité de soutenir cet entrepreneuriat. »

Les six lauréats EMERGING Mediterranean 2022

« Plus prometteuses les unes que les autres, départager nos startups finalistes a été un choix difficile. Cependant, les six startups lauréates suivantes se sont particulièrement démarquées par le fait que les réponses concrètes qu’elles apportent à des réalités terrain peuvent être duplicable au-delà de leur territoire de prédilection. J’en profite pour remercier chaleureusement les membres de ce Jury final pour leur implication et leur engagement » ajoute Samir Abdelkrim.

Garini (Algérie) est une solution portée par l’entrepreneur Nadir KASSOUL, qui a créé une plateforme en ligne pour réserver des places de parking en Algérie. Cette initiative vise notamment à réduire les 50 millions de tonnes de CO2 chaque année rejetées par les véhicules en recherche d’une place de parking. A propos de celle-ci, Nadir Kassoul expliqua durant son pitch : « Notre but est de mettre en relation les acteurs de la mobilité urbaine avec les automobilistes afin de réduire les gaz à effet de serre ou le stress de trouver une place de stationnement. »

Ces six startups lauréates remportent un package complet comprenant : un accompagnement technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, un push de visibilité et un accompagnement média, une intégration au programme du Social & Inclusive Business Camp, une prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet EMERGING Valley 2022 le 29 novembre prochain, un full pass pour ce Sommet, un plaidoyer continu pour la Tech For Good incarné par EMERGING Mediterranean au travers de sa stratégie de « Do-Tank », ainsi qu’une bourse de 5 000 euros.