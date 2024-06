Une 𝘽𝙖𝙣𝙦𝙪𝙚 𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚, pour détourner la transition énergétique

L’organisation des producteurs de pétrole africains et Afreximbank viennent de signer au début de ce mois-ci (juin 2024) un protocole d’accord pour la création d’une nouvelle 𝘽𝙖𝙣𝙦𝙪𝙚 𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚 (𝘼𝙀𝘽), nous AMEF Consulting, qui citait l’association africaine des producteurs de pétrole.

Selon la même source, cette nouvelle banque de développement panafricaine, d’un capital initial de 5 milliards de dollars américains, est créée pour faire face à la crise de financement de l’industrie pétrolière et gazière africaine, induite par la transition énergétique mondiale et le retrait des bailleurs de fonds internationaux du financement des énergies fossiles !!!

Bien que l’AEB se concentre sur le financement de projets pétroliers et gaziers, elle devrait aussi s’intéresser au financement des projets d’énergies renouvelables. Un exercice pas facile à réaliser au plan stratégique et opérationnel !

Ce nouveau projet pose plusieurs questions : est-ce que l’Afrique nage à contre sens du courant ? Pourquoi une nouvelle banque dédiée aux énergies fossiles alors que d’autres institutions et mécanismes financiers africains existent pour financer l’industrie pétrolière et gazière ? Qui profitera le plus des financements de cette banque : les producteurs non africains opérant en Afrique ou vraiment les producteurs à capitaux africains ?

L’avenir nous éclairera certainement sur le bien-fondé d’une telle Banque pour le développement économique et durable de notre Continent et ses Populations.