Une amélioration remarquable de l’activité agricole

Après la baisse de la production agricole en raison des conditions climatiques, durant les dernières années, l’activité agricole a enregistré une amélioration remarquable dans la tendance de croissance. Sa valeur ajoutée s’est accrue de 10,6%, au cours du troisième trimestre de l’année 2024, en glissement annuel. La richesse créée dans le secteur agricole a représenté une contribution de 0,83 point de pourcentage, à la croissance du PIB en volume au 3ème trimestre 2024 (1,8%). Les résultats du troisième trimestre 2024 ont fait ressortir une hausse de la valeur ajoutée de 1,6% dans le secteur des industries manufacturières en raison d’une augmentation de la valeur ajoutée des secteurs des industries agricoles et agroalimentaires (3%) et des industries chimiques (3%). De même, la valeur ajoutée en volume du secteur des industries mécaniques et électroniques a enregistré une progression de 2,8%.Cette hausse est soutenue par l’augmentation de la demande extérieure de ce secteur de 4,1%. En contrepartie, la valeur ajoutée en volume du secteur de l’énergie, des mines, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets, a baissé d’environ 10,4% par rapport à la même période de l’année précédente, suite à la baisse de la valeur ajoutée du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel de 19,8%. Globalement, le secteur industriel a enregistré une régression de la valeur ajoutée en volume de 1,5%, au cours du 3er trimestre 2024, par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’INS. En glissement annuel, le secteur de la construction a enregistré une croissance négative de 1,2%.

- Publicité-