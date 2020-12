Une délégation de haut niveau en visite à Gafsa pour débloquer des projets en suspens

Une délégation de haut niveau comptant nombre de responsables des différents ministères chargés de la mise en œuvre des projets publics, s’est rendu, vendredi, au gouvernorat de Gafsa, pour s’enquérir des difficultés entravant la réalisation des projets en suspens.

Au programme de cette visite, une série d’ateliers auxquels ont pris part des responsables régionaux et locaux ainsi que des représentants de la société civile.

Il s’agissait, notamment, de passer en revue les lacunes enregistrées et d’examiner les solutions et les moyens de débloquer quelque 217 projets en suspens dans les secteurs vitaux, de déterminer les responsabilités et de définir un calendrier de réalisation précis pour booster le développement dans la région.

Cette visite, note-t-on, intervient dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des décisions issues des conseils ministériels recommandant la réalisation de plusieurs projets au profit des régions et du souci de palier les problématiques entravant certains projets restés en suspens depuis plusieurs années.

D’autres visites dans différentes autres régions sont, également, programmées pour assurer le suivi requis et faire de chaque région, une source à solutions.