Prochainement les suppléants de +50 ans connus et justice leur sera rendue

-La ministre de l’éducation Salwa Abassi a indiqué mardi qu’une liste des enseignants suppléants âgées de plus de 50 ans sera fixée prochainement et présentée au président de la république, en vue de prendre les mesures nécessaires et leur rendre justice.

Elle a souligné lors d’une conférence de presse tenue mardi sur les résultats du baccalauréat que les enseignants suppléants âgés de 50 ans seront inscrits sur la liste des suppléants qui n’ont pas été recrutés l’année dernière.

Abassi a précisé que la non régularisation de la situation des enseignants au cours des années précédentes est à l’origine de la détérioration de leur condition de vie, soulignant la volonté du gouvernement actuel à leur accorder leurs droits légitimes.

Elle a relevé que le ministère de l’éducation oeuvre à assurer la numérisation de toutes les données et les dossiers relatifs aux suppléants afin de débloquer la situation.