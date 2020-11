Une nouvelle initiative de TABC pour rassembler les grands opérateurs dans le secteur de l’infrastructure

Une nouvelle initiative de Tunisia -Africa business council (TABC), visant à rassembler les grands opérateurs du secteur de l’infrastructure et du bâtiment , public et privé, a été présentée lundi, au ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure, Kamel Doukh.Cette initiative exposée par le président de la TABC, vise à mieux appréhender les projets structurants en Afrique, a indiqué la TABC dans un communiqué publié sur sa page facebook.Lors de cette rencontre, « le ministre a pris note des détails de l’initiative qui sera lancée incessamment, et a exprimé la disposition du ministère de l’équipement à contribuer à la promotion de l’expertise Tunisienne et le savoir faire dans ce domaine sur le continent « , a indiqué la Tunisia -Africa business council. La rencontre a aussi, porté sur les réalisations des entreprises Tunisiennes en Afrique dans les secteurs de l’infrastructure, bâtiment, assainissement, barrages, etc. (étude, pilotage, réalisation et contrôle).

