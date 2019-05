Une opportunité pour briller à l’international

L’IACE lance un appel à candidatures auprès des jeunes entrepreneurs pour participer à la 1ère édition de la compétition internationale Entrepreneurship World Cup (EWC). Cette manifestation est bien plus qu’une simple compétition, avec la chance de gagner des prix très intéressants. Avec plus de 100.000 participants à travers le monde, EWC élève les entrepreneurs, en leur fournissant des outils et des ressources pour développer et agrandir leurs projets.

Peu importe le chemin parcouru – que vous soyez au stade de l’idée, du lancement, de la mise à l’échelle ou au-delà – EWC peut vous mettre sur la bonne voie. Tirez parti d’un contenu de classe mondiale dans l’Accélérateur GEN pour libérer vos idées, affiner vos talents d’entrepreneur et vous engager avec un réseau mondial de mentors.

Mettez-vous en lice afin de rivaliser sur une échelle plus élargie, pour avoir une vision internationale, dans l’optique de lever des fonds et gagner des prix qui pourraient changer votre vie.

L’Entrepreneurship World Cup se déroulera sur deux phases :

La première phase nationale à travers:

– Remplissage du formulaire de participation et suivi des sessions d’apprentissage et d’accélération en ligne.

– La présentation des startups devant un jury national chargé de la sélection du meilleur projet.

Le lauréat participera à la phase internationale par le biais :

– D’un Bootcamp de formation en Arabie Saoudite pendant la semaine mondiale de l’Entrepreneuriat.

– La présentation des startups devant un jury international chargé de la sélection des meilleurs projets.

La proposition de valeur de EWC concerne toute l’expérience – de la formation, les ressources, les relations, le mentorat et l’accès à réseau international d’entrepreneurs, investisseurs, experts…

Qui sommes-nous ?

La Coupe du Monde de l’Entrepreneuriat est une initiative mondiale menée par le Global Entrepreneurship Network, en collaboration avec le Misk Global Forum. L’hôte local de EWC en Tunisie est l’IACE, un THINK TANK avec une grande expérience entrepreneuriale, visant à promouvoir l’écosystème entrepreneurial national et à aider les jeunes entrepreneurs à montrer leurs compétences.

Pourquoi postuler ?

• Concours Mondial de Pitch avec plus de 100 pays et plus de 100.000 participants.

• Accès à un réseau international d’entrepreneurs.

• Accès à un réseau d’investisseurs et de mentors

• Accès aux ressources d’un réseau de calibre mondial

• Services de soutien professionnel

Comment postuler ?

Accédez à un accélérateur virtuel, un monde de ressources, un réseau mondial et la possibilité de gagner des prix (jusqu’à 5M $ au total !) en soumettant votre candidature avant le 30 mai 2019 à https://entrepreneurshipworldcup.com/ewc-application/