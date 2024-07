US Ben Guerdane : désignation d’un comité de gestion conduit par Fathi Hellal

L’US Ben Guerdane a désigné un comité de gestion conduit par Fathi Hellal, à l’issue de la réunion tenue dimanche en présence des anciens présidents et dirigeants du club suite à l’absence de candidature à la présidence du club (mandat-2024-2026) et la démission du président Jelidi El Orf et du vice-président, Ali Mares.

Le comité de gestion est composé également de Mongi Abaab (vice-président), Fraj Selmi, Lassaad Dhifallah, Mohamed Bedhiaf et Ahmed Ajil.

De leur côté, Mohamed Bedhiaf et Hamed Nabhane ont été chargés de coordonner avec le secrétariat général du club pour la révision du statut et la création d’un comité des sages auquel il y aura recours en cas de vacance administrative, et ce dans le cadre d’une Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dans un délai de deux mois.

