USA-Coronavirus: Le bilan des morts franchit la barre de demi-million

Un an après l’annonce, le 29 février 2020, du premier mort du Covid-19 dans le pays, le bilan de l’épidémie a dépassé 500 000 morts aux Etats-Unis, selon le décompte effectué par l’université Johns-Hopkins. Un bilan « déchirant », selon le président américain Joe Biden. « Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique (…) Nous devons le faire pour honorer les morts. » Il en a profité pour lancer un message à ses concitoyens : « Je demande aussi que nous agissions, que nous restions vigilants, que nous gardions nos distances, que nous portions des masques, que nous nous fassions vacciner. »

« Davantage d’Américains sont morts pendant cette pandémie que lors de la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées », a souligné le président dans une proclamation, stipulant que la première dame Jill Biden et lui observeraient une minute de silence avec la vice-présidente Kamala Harris et son époux Doug Emhoff le soir venu. Le président américain a également ordonné la mise en berne des drapeaux sur l’ensemble des bâtiments fédéraux pour marquer le demi-million de décès, a annoncé la Maison Blanche lundi soir.