USA: Joe Biden réussit son pari vaccinal

Grâce à une large enveloppe de son plan de relance consacrée à la lutte contre le Covid-19 et à la fabrication maison des vaccins, 100 millions d’Américains devraient recevoir une dose avant le centième jour du mandat du président Biden.

- Publicité-

Le colossal plan de relance de l’économie, voté ce mercredi à la Chambre des représentants, devrait doper la stratégie vaccinale des Etats-Unis. Et permettre au président américain de tenir ses promesses en matière de lutte contre le Covid-19. Sur les 1 900 milliards de dollars du plan, 10 sont prévus pour la production des vaccins, 14 iront aux agences de santé du pays pour accélérer la distribution et l’administration des doses, avec des fonds destinés aux communautés les plus mal desservies, et 50 seront consacrés aux dépistages et au suivi des cas contacts.