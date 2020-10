USA : Trump et Biden s’écharpent à la télé, mais à distance

Face à face, mais chacun de son côté. Le sortant républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, candidat à la présidentielle aux Etats-Unis, s’affrontaient dans la nuit de jeudi à vendredi dans un étrange duel télévisé à distance. A défaut de débat, les deux candidats ont parlé en même temps, mais sur deux chaînes différentes, répondant à des questions d’électeurs. Et c’était clairement deux chaines, deux ambiances.

Joe Biden était ainsi sur ABC. L’ancien vice-président de Barack Obama a été fidèle à lui-même : un ton compassé, de longues tirades sur l’économie, le climat ou la diplomatie. Bref, de la substance mais pas d’enthousiasme.

Sur NBC, Donald Trump a fait des étincelles mais sur le fond, pas grand-chose. Le président sortant lutte contre la présentatrice, Savannah Guthrie, qui tente de lui arracher des réponses, notamment sur le flou autour de sa contamination au Covid-19. « Vous êtes mignonne », finit par s’agacer le candidat républicain. Pas sûr que ce genre de sortie l’aide auprès de l’électorat féminin qui lui fait défaut…

Donald Trump a tout de même fini par condamner clairement les suprémacistes blancs, mais il a refusé de dénoncer le mouvement complotiste QAnon.

Les deux candidats se sont aussi répondus à distance sur la question des masques. « Sur les masques, il y a deux camps : ceux qui en veulent et ceux qui n’en veulent pas, et je suis avec les deux », a assuré Donald Trump. « Les mots d’un président comptent », a répondu Joe Biden. « Et quand un président ne porte pas de masque ou se moque de moi parce que j’en porte un, les gens se disent ‘ça ne doit pas être si important’. »

Les deux candidats devraient pouvoir confronter leurs points de vue dans un vrai tête-à-tête lors du dernier débat télévisé la semaine prochaine. Si le rendez-vous est maintenu.

