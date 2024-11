L’IA au service du développement au cœur chez l’Institut de Défense Nationale

a 42e session de l’Institut de Défense Nationale s’est ouverte, ce mardi matin, à la caserne militaire de Bortal Hayder, à Tunis, sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, et en présence des membres du conseil supérieur des armées et des participants à cette session.

Cette session, qui se poursuit sur une période de huit mois, est placée sous le thème « Vers l’établissement d’une approche nationale globale pour optimiser l’usage de l’intelligence artificielle au service du développement dans ses dimensions économique et sociale ».

Dans une déclaration faite aux médias à cette occasion, le ministre de la Défense a indiqué que le choix de ce sujet à pour but d’aborder la question de l’optimisation de l’usage de l’intelligence artificielle au service du développement, tant sur les plans économique que social.

Il s’agit également de souligner l’importance d’établir une approche nationale dans le domaine, a-t-il ajouté.

Parmi les principaux axes de cette approche, a-t-il dit, la mise en œuvre des mesures visant à développer et soutenir la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle, renforcer l’infrastructure numérique et technologique, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur public afin d’améliorer le rendement des services publics.

Il a, cependant, souligné l’impératif d’établir des cadres juridiques régissant son utilisation.

Selon le ministre, le rapport final de la session et ses résultats seront mis à la disposition des acteurs politiques pour les adopter dans la perspective de définir des politiques claires concernant les usages de l’intelligence artificielle au service des objectifs nationaux.

Le ministre a, par ailleurs, présenté un ensemble de mesures et programmes nécessaires à cette approche nationale dont, notamment, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les programmes éducatifs et de formation dans les écoles, les instituts et les centres de formation professionnelle.