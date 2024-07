Vastes coups de filet de la Douane…Un bilan fructueux

Les services de la Douane tunisienne sont investis d’une pléiade de missions nationales dont particulièrement le contrôle de la circulation des marchandises et des capitaux, à l’intérieur du pays et au niveau des frontières, ainsi que le contrôle de l’exportation illégale des œuvres d’art et des antiquités aux ports et aux aéroports.

Ils n’ont eu de cesse, ces dernières années, de prendre des mesures pour endiguer le fléau de la corruption en son sein. Il est cependant vrai que les citoyens ont tendance à tomber dans l’extrapolation et les préjugés.

D’un autre côté, il se trouve encore çà et là des agents et cadres qui ont maille à partir avec leur hiérarchie garante de transparence et d’intégrité alors que ce corps sensible , avouons-le, s’est sérieusement engagé dans de profondes réformes, visant à instaurer une douane moderne, efficace et ouverte sur son environnement voulant enraciner les valeurs d’éthique, d’intégrité et de transparence.

Un plan stratégique qui s’étale sur cinq ans (2020-2024) a été mis en place pour moderniser les outils et les moyens d’action, pour que la Douane s’adapte aux changements successifs qui impactent le fonctionnement de ses différents services.

Selon un récent rapport publié par la direction de la douane tunisienne, les services des douanes tunisiennes ont mené durant les quatre premiers mois de l’année en cours 10500 opérations de contrôle qui ont permis 5474 opérations de saisie de marchandise de contrebande pour un montant global de 179 millions de dinars d’amendes. La valeur des principaux objets saisis se répartit comme suit :

*Des véhicules utilisés dans la contrebande : 125 millions de dinars.

*Les Métaux précieux : 2 millions de dinars.

*Les Comprimés de stupéfiants : 4,5 millions de dinars (équivalant à 617 mille comprimés).

*Le Tabac et cigarettes : 3 millions de dinars (représentant 1,5 million de paquets).

*Le Prêt-à-porter : 3,7 millions de dinars. Les Téléphones portables et accessoires : 2 millions de dinars.

*Les Produits alimentaires : 4,3 millions de dinars.

*Le Motocycles et pneus : 1,5 million de dinars.

Les succès attestent du grand travail accompli par les services de la Douane dans le cadre de la protection de l’économie si bien qu’il ne se passe pas un jour sans qu’on n’entende parler de la saisie de produits de contrebande.

Certaines descentes douanières donnent lieu parfois à des altercations violentes avec les contrebandiers.

Dotée d’une unité de renseignement, une unité maritime, une unité des brigades spécialisées et de 6 unités terrestres composées à leur tour de 43 brigades de surveillance et de recherches, la Garde douanière est en première ligne dans la lutte contre la contrebande et le commerce informel.

Une tâche difficile eu égard à plusieurs facteurs dont en particulier le manque de moyens humains (1777 agents seulement sont rattachés aux brigades de surveillance et d’investigations, selon le site officiel de la Douane), insuffisance de moyens techniques et des lois obsolètes qui devraient être révisées rapidement, compte tenu de leur impact positif dans le rendement des services de douane, une fois réformées.

Pour la Douane tunisienne, il est primordial de se conformer davantage aux règles de transparence et d’intégrité, notamment en matière de lutte contre la corruption