Vers la création d’une structure organisationnelle du transport urbain dans le Grand Tunis

La création d’une structure organisationnelle du transport urbain pour la région du Grand Tunis et la mise en place d’un fonds de financement du transport durable ont fait l’objet de la rencontre tenue entre les responsables du secteur du transport et les maires des communes du Grand Tunis.

Dans un communiqué, le ministère du Transport a indiqué que le ministre du transport et de la logistique, Moez Chakchouk, a examiné, lors d’une réunion tenue, hier lundi avec la maire de Tunis, Souad Abderrahim et des représentants d’un certain nombre de ministères concernés et des municipalités de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba, l’éventuelle création d’une structure organisationnelle du transport urbain pour la région du Grand Tunis.

Les participants ont discuté, à cette occasion, les aspects institutionnels, organisationnels et financiers de cette structure et de la coordination avec le reste des structures intervenantes et les moyens susceptibles d’atteindre les objectifs souhaités dans le but de promouvoir le système du transport urbain .

Chakchouk a mis l’accent sur la nécessité de mieux maitriser la coordination entre toutes les structures concernées afin de développer le système du transport urbain, conformément aux expériences internationales réussies dans ce domaine et afin de répondre aux aspirations et attentes des citoyens.

Le Ministère du transport et de la logistique a entamé dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la politique nationale du transport urbain durable, adoptées depuis mai 2020, les mesures relatives à la mise en place d’un cadre institutionnel de gouvernance et à la création d’un fonds pour financer le transport urbain durable.