Vers la mise en place d’un plan d’action pour restructurer la société tunisienne du sucre

Une séance de travail ministérielle tenue, mercredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani a porté sur l’examen de la situation de la Société tunisienne du sucre (STS).

Il a été décidé, lors de cette séance, de mettre en place un plan d’action conjoint entre les ministères de l’Industrie, des Finances et de l’Économie et la BCT afin de permettre à la STS d’obtenir le financement nécessaire et d’élaborer un plan stratégique pour sa restructuration et l’amélioration de ses performances à moyen et long termes.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub a présenté, à cette occasion, un exposé sur la situation de la Société tunisienne du sucre et les solutions proposées pour surmonter les difficultés rencontrées.

