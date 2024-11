Vers l’aménagement de 410 km de pistes rurales, dans 21 gouvernorats, en 2025

Le département de l’Equipement et de l’habitat prévoit le lancement, durant l’année 2025, d’un programme d’aménagement de 410 km de pistes rurales, dans 21 gouvernorats, mobilisant une enveloppe de l’ordre de 314 millions de dinars (MD), ce qui permettra d’impulser le développement socio-économique dans les régions rurales, a annoncé, samedi, la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.Répondant aux interventions des députés lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission de l’Equipement et de l’habitat, la ministre a précisé que son département cible, au cours de l’année 2025, la réhabilitation de 324,7 km de pistes rurales, dans 22 gouvernorats, moyennant un budget de 75 MD, ainsi que du réseau routier et des ponts, dans les différentes régions du pays, avec une enveloppe de 182 MD.Par ailleurs, le ministère a programmé la modernisation du réseau d’éclairage public sur les routes à l’intérieur des zones urbaines, afin d’assurer une économie d’énergie, à hauteur de 40%, à l’horizon 2035, moyennant un budget annuel de 11,5 MD.« Ce réseau d’éclairage public routier s’étale sur une distance de 1000 km et compte plus de 6000 points lumineux, dont la moitié est installée à l’intérieur du district de grand Tunis », a précisé Zenzri.S’agissant des zones non urbaines, le département de l’équipement alimente, actuellement, plus de 5000 points lumineux (dans 24 gouvernorats), en énergie solaire pour l’éclairage routier.Sur un autre registre, la ministre a fait savoir que l’année 2025 sera marquée par le lancement de 4 nouveaux projets de protection de villes des inondations, dans 3 gouvernorats, pour un coût estimé à 51 MD.Et d’ajouter que son département se penchera, aussi, sur la révision du code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme pour l’adapter au mieux à la nouvelle approche de développement.Parallèlement, il oeuvrera à lancer un projet de réforme portant sur les différents programmes de promotion de logements sociaux, dont certains remontent aux années 70, dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de mettre à leur disposition les principaux services de base.

