Un jeune homme a succombé à ses blessures, dimanche soir, suite à la reprise des heurts à la localité d’Aïn Skhouna, entre la région de Bir Msinin et celle de Bir Soltane, à la frontière entre les deux gouvernorats de Médenine et Kébili (Sud de la Tunisie).

Des violents affrontements ont eu lieu entre les habitants en utilisant des bâtons et des fusils de chasse, en dépit du déploiement des forces de sécurité dans la région.

