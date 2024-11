Violents combats entre Israël et Hezbollah dans le sud du Liban 

Des combats intenses ont lieu dans le sud du Liban entre les troupes israéliennes et le Hezbollah, selon l’agence de presse Associated Press, qui cite l’ONU.

Les forces de maintien de la paix de la FINUL ont déclaré à l’agence qu’elles surveillaient des « affrontements violents » dans la ville côtière de Naqoura et dans le village de Chamaa, au nord-est.

Le quartier général de la FINUL est situé à Naqoura, près de la frontière avec Israël.

« Nous avons connaissance de tirs d’artillerie nourris à proximité de nos bases », a déclaré le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti.

À la question de savoir si les soldats de la paix qui se trouvent au quartier général sont en sécurité, Tenenti a répondu : « Oui, pour l’instant » : « Oui, pour le moment ».

- Publicité-