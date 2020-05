Virus: l’Europe se déconfine, les bilans grimpent en Russie et sur le continent américain

Le nombre de morts du coronavirus a accéléré sa hausse vendredi en Russie et sur le continent américain pendant que l’Europe poursuivait son déconfinement et que l’Asie connaissait un regain d’inquiétudes.

En cinq mois, depuis son apparition déclarée fin décembre à Wuhan (Chine), la maladie Covid-19 a tué 360.419 personnes et en a contaminé plus de 5,8 millions selon des chiffres officiels sans doute en-deçà de la réalité.

La Russie a enregistré un nouveau record quotidien de décès (232), portant le total à 4.374 morts et 387.623 cas, troisième pays au monde le plus touché derrière les Etats-Unis et le Brésil. Selon les données publiées vendredi, l’épidémie semble stabilisée, avec 8.572 personnes testées positives en 24 heures, un niveau stable depuis une dizaine de jours.

L’Europe, durement frappée avec plus de 176.000 décès et 2,1 millions de cas, continue son déconfinement après avoir vu ralentir la propagation du virus.

La Turquie rouvre partiellement ses mosquées vendredi et l’Autriche, avec moult précautions, ses hôtels et infrastructures touristiques. Ecoles et commerces britanniques pourront rouvrir à partir de lundi mais il faudra attendre le 8 juin pour les cabinets dentaires. En attendant, certains achètent des kits sur internet pour soigner leurs dents: « c’est facile à utiliser et ça ne fait pas trop peur », dit Susie à Salisbury (Sud).

Musées, parcs, cafés et restaurants français rouvriront mardi – seulement en terrasse à Paris -, ce sera aussi la fin de la limitation d’aller à plus de 100 km de chez soi. Le grand magasin parisien des Galeries Lafayette rouvre dès samedi, avec masques et distances de sécurité de rigueur.