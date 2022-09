Volailles : diminuer les prix mais aussi les additifs de leurs aliments

Des informations relayées par divers médias tunisiens font état d’un accord conclu avec les éleveurs de volailles et portant sur la réduction des prix à la consommation dans ce domaine.

Se référant à des déclarations du président de l’UTAP, ces médias rapportent que le prix du kg du poulet vivant diminuera de 1 dinar 500, tandis qu’une remise de 300 millimes sera consentie sur les prix des viandes de poulet et de dinde prêts à la consommation.

Des commentateurs, saisissant cette occasion, ont noté que diminuer les prix c’est bien, mais il faut diminuer aussi les additifs et composants minéraliers de l’aliment pour bétails et volailles qui ont causé une diminution notable de la valeur nutritive des œufs et des viandes.