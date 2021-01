Vols de bagages. Ce n’était pas chez Tunisie Handling !

Une vidéo, devenue virale, a été dernièrement postée sur les réseaux sociaux. Elle filmait des passagers d’une compagnie aérienne atterrie dans un aéroport tunisien (Vidéo), et se plaignant de dégradations et de vols dans leurs bagages. Interrogé à ce propos par Africanmanager, le ministre tunisien du transport, Moez Chakchouk a affirmé avoir enquêté sur le sujet, et s’être rendu qu’il ne s’agissait, ni d’un vol de la compagnie Tunisair, ni de sa propre société de Handling. Il s’agissait, selon le ministre, d’une société de Handling d’une autre compagnie privée tunisienne. Le ministre, qui suivait dernièrement et avant la nomination d’un nouveau PDG, tout dans la compagnie, nous a aussi indiqué que « j’étais à l’étranger, mais j’avais enquêté sur le sujet. Nous suivons par ailleurs de très près cette question des vols de bagages et veillons à prendre les mesures nécessaires », nous dit-il. Il nous cite l’occasion l’exemple d’un vol à l’occasion d’un vol égyptien, où les mesures nécessaires ont été prises malgré les tensions sociales qu’avaient suscité ces mesures. L’incident est clos.

