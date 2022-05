« Zaanouni » fait partenariat Dentons ￼

Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, a annoncé aujourd’hui l’intention de rentrer en partenariat avec un cabinet d’avocats des plus connus en Tunisie, le cabinet « Zaanouni ».

Ce partenariat permettra à Dentons de se positionner dans la zone stratégique de l’Afrique du Nord, et permettra d’accélérer la dynamique entreprise pour devenir le premier cabinet d’avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains avec 17 bureaux sur le continent. Commentant l’annonce, Elliott Portnoy, Global CEO du cabinet a indiqué que « la Tunisie est un marché prioritaire pour nos clients et le partenariat nous permettra de mettre nos clients en contact avec les meilleurs talents en Tunisie et avec plus de 20 000 professionnels dans le monde».