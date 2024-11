Zaghouan : Les barrages et lacs alimentés de 9,6 millions de m3 d’eau additifs

Les précipitations qui se sont abbatues, abondantes, dans le gouvernorat au cours des derniers jours, ont été d’un effet salvateur sur la nappe phréatique de la région tout autant que sur l’amélioration du taux de remplissage des barrages.

Ainsi, les récentes pluies ont ravitaillé les barrages et lacs de la région de près de 9 millions 600 mille m3 d’eau, dont, 7,6 millions dans le barrage de l’Oued Ermal, et 1,6 million de m3 répartis entre 18 barrages de montagne et 400 mille mètres cubes ayant abreuvé 115 lacs de montagne, a indiqué à la TAP, le chef de la direction de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional de l’agriculture, Fouef Boujlel.

Il a précisé que les quantités d’eau stockées présentement dans le barrage de l’Oued Ermal s’élèvent à environ 8,5 millions de m3 sur une capacité totale de stockage de l’ordre de 22 millions de m3 mètres cubes, tandis que le barrage Bir Mcherga a affiché un remplissage d’environ 5,8 millions m3/ 41,6 millions m3.

De la même manière, les barrages de montagne ont enregistré une amélioration de leurs réserves en eau, qui atteignent actuellement 4,5 millions de m3, contre seulement 3 millions m3, début septembre dernier, sur un total de 27,5 millions de m3 de capacité de stockage maximale.

Il convient de rappeler que les quantités de pluies enregistrées dans le gouvernorat de Zaghouan depuis lundi dernier, ont varié entre 18 millimètres à Bir Mcherga et 189 mm à l’Oued Ermal.