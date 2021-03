Zarzis : Mechichi visite le pôle d’activités économiques

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est informé de l’avancement des études liées au projet du pôle économique à Zarzis et ce lors de sa visite, dimanche, au pôle d’activités économiques de Zarzis (gouvernorat de Médenine).

Selon les études de faisabilité, le coût de ce projet est estimé à plus d’un milliard de dinars et occupera une superficie de 717 ha.

L’accent a été mis, à cette l’occasion, sur la nécessité d’accélérer les études et parachever les procédures liées au changement de la vocation du terrain réservé au site du projet.

D’autres propositions ont été formulées pour développer le pôle d’activités économiques dont l’exonération des taxes relatives à l’exploitation de l’espace, le renforcement de la ligne aérienne Tunis-Djerba et des lignes maritimes au niveau du port commercial de Zarzis.

Lors de cette visite, Mechichi a également pris aussi connaissance des difficultés d’ordre foncier qui entravent la réalisation de la technopole des énergies renouvelables et des technologies de dessalement d’eau de Zarzis, un projet dont les études ont été lancées depuis une dizaine d’années et qui permettra la création de 4200 emplois directs et indirects.

Le chef du gouvernement s’est rendu, par ailleurs, au centre de camping et loisirs aménagé récemment dans la ville de Zarzis par le ministère de la Jeunesse et des sports.