Zenith Energy acquiert la concession Sidi Kilani auprès de KUFPEC

Zenith Energy a annoncé que sa filiale à part entière Zenith Energy Netherlands a signé un accord d’extension concernant l’accord conditionnel de vente et d’achat (‘SPA’) qu’elle a signé avec la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) pour une participation, entre autres, dans le permis Kairouan Nord et la concession Sidi El Kilani, qui comprend le champ pétrolier Sidi El Kilani (‘SLK’). Pour mémoire, la signature du SPA a été annoncée au marché le 20 avril 2020.

- Publicité-

KUFPEC détient une participation indivise de 22,5 % dans l’Acquisition tunisienne, ainsi que 25 actions de classe B de la Compagnie Tuniso-Koweito-Chinoise de Pétrole (CTKCP), l’opérateur, représentant 25 % du capital social émis de la société.

La réalisation du SPA reste conditionnée à l’obtention d’un avis favorable du Comité Consultatif des Hydrocarbures (‘CCH’) de la République Tunisienne et à l’approbation de l’Etat Tunisien représenté par le ministère de l’Industrie et de l’Energie concernant le transfert des droits, titres et intérêts de KUFPEC dans et sous la Concession SLK à Zenith Netherlands.

La prolongation a été accordée en raison des difficultés causées par la pandémie actuelle de COVID-19 qui n’ont pas permis d’atteindre l’achèvement de l’accord de vente et d’achat dont la nouvelle date butoir le 30 juin 2021.

Andrea Cattaneo, Directeur Général de Zenith, a déclaré que « nous attendons avec enthousiasme de pouvoir réaliser l’acquisition de SLK en temps voulu, une fois que nous aurons reçu un avis favorable de la CCH et l’approbation de l’État tunisien.

Le conseil d’administration est de plus en plus confiant quant à l’implantation de Zenith Energy en Tunisie, où nous évaluons actuellement certaines opportunités supplémentaires de production et de développement de pétrole afin d’enrichir davantage notre portefeuille ».