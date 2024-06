Zenith Energy étoffe son staff juridique dans son contentieux avec la Tunisie

La compagnie pétrolière Zenith Energy Ltd. A annoncé avoir engagé « le prestigieux cabinet d’avocats Gibson Dunn & Crutcher LLP pour la représenter dans deux arbitrages majeurs contre la République tunisienne, dans le but de réparer les dommages importants subis par la société et ses actionnaires ».

Selon le site EipRanks, l’équipe juridique comprend Rahim Moloo, reconnu comme « Global Elite Thought Leader », et Robert Spano, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme. Le PDG de Zenith s’est dit confiant dans la capacité du cabinet à contribuer au processus de réparation.