100 entreprises touristiques bénéficieront du soutien d’un programme de relance du Tourisme, appuyé par la GIZ

Cent entreprises touristiques en Tunisie bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme de relance du Tourisme (Tourism Recovery Programme), lancé par Enpact et la TUI Care Foundation, visant à permettre aux entreprises de l’industrie touristique tunisienne de s’adapter aux défis de la pandémie, a annoncé, mercredi, la GIZ.

Ce programme a également pour objectif de permettre à ces entreprises d’améliorer leur capacité à innover, de maintenir des emplois et de renforcer la collaboration internationale avec le marché européen.

Le programme offre aux entreprises sélectionnées la possibilité de bénéficier d’un encadrement ciblé, de formations et d’un soutien financier direct pouvant aller jusqu’à 9 000 euros par entreprise. Il vient ainsi renforcer les efforts et les objectifs des projets touristiques courants en Tunisie financés par l’Union Européenne et la Coopération Allemande.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 octobre pour les entreprises touristiques en Tunisie. Les entreprises intéressées peuvent postuler à travers le lien suivant : httpss://bit.ly/TRPTunisia

Ce programme d’appui est soutenu par la GIZ pour le compte du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et est mis en œuvre conjointement par Enpact et TUI Care Foundation en coordination avec le projet « Promotion du Tourisme durable » de la GIZ Tunisie, lequel est une action conjointe de l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du BMZ en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Enpact est une organisation à but non lucratif basée à Berlin qui soutient des entrepreneurs, des écosystèmes et la coopération internationale. C’est l’un des leaders mondiaux dans le développement d’écosystèmes de startups comme moyen de promotion de la coopération et du développement au niveau international. Grâce à une large gamme de produits et de services, enpact aide des entrepreneurs et des startups en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. L’objectif est de créer un réseau international d’écosystèmes de startups qui facilitera l’échange d’idées et l’apport de solutions et de soutien.

La TUI Care Foundation a été fondée par TUI, le leader mondial dans le secteur du tourisme. Elle est établie aux Pays-Bas et elle soutient les collaborations et les projets qui donnent de meilleures chances aux jeunes et contribuent au développement des destinations de vacances.