11 millions de dinars seront attribués à 50 mille travailleurs du secteur des professions libérales

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé, vendredi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée au dialogue avec les membres du gouvernement sur « l’évolution de la situation épidémiologique et ses répercussions » l’attribution de 11 millions de dinars au profit de 50 mille travailleurs du secteur des professions libérales qui n’étaient pas inclus dans le programme « registre du commerce » destiné aux professions libérales ni inscrits au projet « Assistance aux entreprises ».

Le ministre a ajouté, dans son intervention devant les membres de l’Assemblée des représentants du peuple, que l’éligibilité des personnes concernées par l’aide sera vérifiée et que la liste nominative sera complétée d’ici la fin du mois de novembre.

Selon Trabelsi, 110 000 travailleurs du secteur des professions libérales, tels que restaurants, cafés, salons de coiffure et autres professionnels qui ont un registre du commerce, ont bénéficié d’une aide financière globale de 22 millions de dinars.

Le ministre des Affaires sociales a déclaré que le ministère est en train de mener des opérations statistiques pour mettre à jour la banque de données que les directions du ministère ont réalisée lors de la première vague épidémique (à partir de mars 2020) afin d’apporter une aide financière à ceux qui y ont droit et de limiter le nombre de personnes touchées lors du confinement partiel annoncé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi. Ce confinement annoncé fin octobre dernier prévoit notamment la fermeture des cafés et restaurants à 16h.

» Plus de 1600 visites d’inspection avaient été effectuées jusqu’au 24 octobre dernier, comprenant 150000 travailleurs actifs dans toute la République en ce qui concerne la prévention du coronavirus et 20 institutions ont été temporairement fermées pour stérilisation « , a indiqué Trabelsi.

Il a noté que 1 850 cas confirmés de malades Covid-19 ont été enregistrés dans les centres de travail des institutions soumises à la loi du travail, soulignant la nécessité d’adapter les protocoles de santé en fonction des particularités de toutes les professions.

Il a ajouté que 12 manuels de procédures de santé et 9 cartes de directives ont été élaborés pour faire face au Coronavirus, en plus de l’inclusion de la maladie Covid-19 parmi les maladies professionnelles au profit des professionnels de la santé.