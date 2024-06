1,2 Mds USD par ans perdus par la Tunisie 

La Tunisie perd plus de 1,2 milliard de dollars américains par an en raison d’activités financières illicites telles que l’évasion fiscale, le crime organisé, le terrorisme, etc., a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar.

Ammar a fait ces remarques lors de la Conférence panafricaine sur les flux financiers illicites à Tunis, qui s’est ouverte mercredi dans la capitale tunisienne sous le thème « L’agenda fiscal de l’Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites », selon le journal local Achourouk.