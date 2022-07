140 000 PME en faillite et 10 mille entrepreneurs en exil, condamnés à des peines de prison

140 000 petites et moyennes entreprises ont fait faillite, plus de 55 000 autres sont vouées à connaître le même sort, alors que 1900 unités de production industrielle ont mis la clé sous la porte entre 2011 et 2015, a annoncé, le porte-parole officiel de l’Association nationale des petites et moyennes entreprises, Abderrazak Houas.

Il a affirmé sur Jawhara Fm que les mesures prises récemment au profit de ces institutions sont fictives et n’ont rien à voir avec la réalité, d’autant moins que les lois n’ont pas changé, puisque près de 10 800 entrepreneurs se trouvent hors des frontières du pays, étant sous le coup de condamnations à des peines de prison.