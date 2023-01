16 femmes rurales tunisiennes remportent des subventions d’une valeur de 288 mille dinars du Projet InnovAgroWoMed

Seize femmes rurales tunisiennes viennent de remporter des subventions d’une valeur de 288 mille dinars, du Projet InnovAgroWoMed pour lancer leurs projets dans le domaine de la valorisation des produits laitiers et de la pêche, dans les gouvernorats de Béjà et Médenine, selon un communiqué publié jeudi, par les responsables de ce projet.

L’objectif de ces subventions est de permettre aux gagnantes de lancer leurs projets (fromageries, aquaculture, produits de terroir…), afin de contribuer à leur inclusion socio-économique, d’appuyer l’entrepreneuriat féminin et d’autonomiser les femmes en milieu rural, en leur assurant des revenus durables et respectables.

Les subventions ont été octroyées par le Centre de la Femme Arabe pour la Recherche et la Formation (CAWTAR), partenaire tunisien du projet InnovAgroWoMed (Innovation sociale dans le secteur agroalimentaire pour l’autonomisation des femmes dans le bassin de la mer Méditerranée) .

Il s’agit d’un projet financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme ENI CBC Med. Il est implémenté dans 4 pays méditerranéens (Tunisie, Italie, Espagne et Palestine). Il a pour objectif de stimuler la participation des femmes dans le marché du travail et l’économie, en tirant profit du potentiel du secteur agroalimentaire, lequel est étroitement lié à l’identité culturelle de la région méditerranéenne, tout en valorisant le potentiel de l’innovation.

11 dossiers de candidatures ont été examinés par un jury indépendant et spécialisé. 6 projets ont au final était retenus.

L’octroi de ces subventions intervient suite à un programme de formation de 10 mois dans le cadre du projet InnovAgroWoMed, durant lequel les bénéficiaires ont pu acquérir les compétences nécessaires dans le secteur de valorisation des produits laitiers et de la pêche. Les contrats de subvention ont été signés entre le CAWTAR et les gagnantes. Le centre se penche actuellement sur le suivi de la création et le développement des projets en question.