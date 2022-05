200 MDT par mois pour la RNTA

Selon les derniers chiffres de la RNTA (Régie Nationale du Tabac) et relatifs aux résultats commerciaux du 1er trimestre 2022, la régie enregistrait un chiffre d’affaire mensuel de 200 MDT. Sur l’un des réseaux sociaux, Taoufik Abbes qui est le PDG de la régie a indiqué que ces chiffres sont une première pour la RNTA.

A la lecture du tableau publié par Abbes, les revenus pour tout le 1er trimestre 2022 ont avoisiné les 541 MDT, dont 137,25 MDT en revenus propres de la RNTA et plus de 371,2 MDT du budget de l’Etat qui subventionne par ailleurs même le tabac en Tunisie. 32,455 MDT autres, à travers les ventes aux débits. Rappelons, pour ce qui concerne la quasi-compensation du tabac en Tunisie, que la RNTA est l’importateur exclusif du tabac étranger qu’elle revend ensuite à des prix nettement inférieurs au prix de revient, sur décision commune des ministères du commerce et des finances qui fixe les prix publics des cigarettes en Tunisie.