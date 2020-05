2390 entreprises touchées par la crise du coronavirus

Le ministre des finances Mohamed Nizar Yaiche a indiqué que 2390 entreprises se sont inscrits sur la plateforme électronique « Entreprise.finances.gov.tn » destinée à alléger les répercussions de l’épidémie du covid-19.

Ces entreprises ont présenté 5270 demandes pour bénéficier des mesures fiscales et financières en vue de surmonter les répercussions économiques de cette crise, a-t-il souligné, rappelant que chaque entreprise peut bénéficier de plus qu’une mesure.

61% de ces demandes sont liées aux mesures fiscales et 39% en rapport avec les mesures financières, a précisé le ministre à l’Agence TAP.

Il a ajouté qu’une équipe de travail composée d’experts en fiscalité, finances, informatique et programmation a été créée pour accélérer le traitement électronique de ces demandes en vue de répondre aux entreprises concernées dans les plus brefs délais.