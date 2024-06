25 pays et 120 acteurs économiques ont confirmé leur participation aux 3èmes rencontres tuniso-africaines

25 pays et 120 acteurs économiques ont confirmé leur participation aux rencontres Tuniso-Africaines qui auront lieu, les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis, a annoncé le Directeur général du Centre de Promotion des Exportations, (CEPEX) Mourad Ben Hassine.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP, le responsable a précisé que le Centre œuvre à assurer la participation de 30 pays et 150 acteurs économiques.

Et d’ajouter que le CEPEX s’efforce d’atteindre cet objectif dans les prochains jours qui précéderont l’événement, rappelant d

que la deuxième édition tenue en décembre 2022 a attiré 20 pays et 100 entreprises économiques alors que la première édition s’est tenue en 2020, à distance en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a fait observer que la troisième édition, qui sera organisée sous la tutelle du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, ciblera 10 secteurs importants et sera axée essentiellement sur les rencontres professionnelles.

En marge de cette manifestation, la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC) tiendra une réunion rassemblant ses gouverneurs, a annoncé le responsable.

Et d’ajouter que le Cameroun sera l’invité d’honneur de cette troisième édition qui réunira des représentants d’une dizaine de structures gouvernementales et privées dans les domaines du commerce et des exportations en Afrique (entre 10 et 15),ainsi que des entreprises africaines concernées par l’exportation.

Pour la Tunisie, le manque à gagner en matière de recettes d’exportation est estimé à environ 490 millions de dollars, sachant qu’elle réalise environ 500 millions de dollars de recettes financières provenant de l’exportation vers le marché des pays de l’Afrique subsaharienne.

Il a noté que le montant généré par les exportations tunisiennes représente environ 2 milliards de dinars, soit environ 3% des recettes totales d’exportation du pays en 2023.

Le responsable a conclu en soulignant que « la Tunisie pourra doubler les revenus provenant des exportations vers le marché africain si elle parvient à développer des partenariats et à diversifier ses marchés africain.