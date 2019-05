3 nouveaux dispositifs financés par la France et l’UE

Une ligne de crédit française d’une valeur de 30 millions d’euros, soit près de 100 millions de dinars, visant à soutenir l’activité des Petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) sera bientôt opérationnelle, a annoncé l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre D’Arvor, lors d’un point de presse tenu lundi, à Tunis, et consacré au programme de relance du partenariat économique France-Tunisie.

Il a été également décidé, a-t-il dit, de mettre en place un projet baptisé ” Elife” visant à permettre à des jeunes diplômés chômeurs dans le secteur du numérique d’accéder au sein des régions à des formations certifiantes de qualité tournées vers l’emploi.

Ce projet, porté par la fondation Tunisie pour le Développement, bénéficiera d’un appui financier de 3M euros (environ 10 millions de dinars), a-t-il précisé, ajoutant qu’il sera inauguré le 3 juillet prochain à Siliana.

Et de souligner qu’Expertise France dont la Tunisie est le premier pays d’intervention au monde mettra prochainement en œuvre un projet sur l’innovation, financé par l’Union européenne (UE) pour un montant de 15 millions d’euros, a-t-il dit.