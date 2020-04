313 permis retirés et 665 personnes placées en garde pour non-respect du confinement

Les unités de la Garde nationale ont placé en garde à vue jusqu’à hier, lundi 20 avril 2020, 665 personnes ayant enfreint le confinement sanitaire, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale Houssem Jebabli.

Quelque 365 procès-verbaux et procédures d’avertissement ont été également établis contre les propriétaires de commerces pour non-respect des mesures de fermeture de leurs locaux, a annoncé, mardi 21 avril 2020, le porte-parole de la Garde nationale sur sa page officielle. Cent quarante huit personnes ont été ainsi arrêtées, a-t-il ajouté.

Les unités de la Garde nationale ont retiré 313 permis et 313 cartes crises et saisi un véhicule le 20 avril 2020 dans les différentes régions du pays pour non-respect des mesures de confinement, apprend-on de même source.

Entre la période allant du 24 mars au 20 avril, 13554 permis et 13467 cartes grises ont été retirés par les unités de la Garde nationale.

Il a été aussi procédé à la fermeture des cafés et autres commerces (262) et au placement de 418 personnes en garde à vue. Quarante quatre personnes devront comparaître devant le tribunal et des avertissements ont été adressés à 240 personnes ayant enfreint le couvre-feu.